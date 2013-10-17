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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:24
lubopytnaya ну то готовтесь переливаться в валюту... 10% в гривне + налоги + курсовые риски... да ну его нафик имхо
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:59
Срочный депозит , вещь бестолковая даже при 18-22%. Опять сильная нестабильность , вирусы, война , НЛО. Опять девальвация на 15-40%. И даже 120% девальвация как в 2008 году .
До восстребования 10-14% . Абсолютно нормально, главное чтобы можно было бы снять во время .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ні, має бути в портфелі - це хороший актив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:52
5% в портфеле можно.
если есть знакомый бизнесмен. Можно купить презервативы самосвал. И потом оптом кому-то в USD - 7%-20% годовых
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:59
proftpd66 не у всех есть желание брать на себя риски и время "бизнеса купи/сохрани/продай", поэтому часть средств под 18+% это неплохой актив, особенно если он страхуется валютой
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:12
как он страхуется валютой??
депозит 20%, реальных 16%. А девальвация - 20-30%. Потеря минус 4-14%. (условно) А Спекуляция и овернайт (депозит на 1 день) дает прибыль 5%-20%, но не минус.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:27
матрасники всегда выигрывают, матрас можно слить в кризис. И те же акции и получить 200-700% за 1-3 года после кризиса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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