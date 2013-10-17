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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4040404140424043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:24

lubopytnaya ну то готовтесь переливаться в валюту... 10% в гривне + налоги + курсовые риски... да ну его нафик имхо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:59

  omb написав:lubopytnaya ну то готовтесь переливаться в валюту... 10% в гривне + налоги + курсовые риски... да ну его нафик имхо


Срочный депозит , вещь бестолковая даже при 18-22%. Опять сильная нестабильность , вирусы, война , НЛО. Опять девальвация на 15-40%. И даже 120% девальвация как в 2008 году .


До восстребования 10-14% . Абсолютно нормально, главное чтобы можно было бы снять во время .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Срочный депозит , вещь бестолковая даже при 18-22%.

Ні, має бути в портфелі - це хороший актив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:52

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:Срочный депозит , вещь бестолковая даже при 18-22%.

Ні, має бути в портфелі - це хороший актив.


5% в портфеле можно.

если есть знакомый бизнесмен. Можно купить презервативы самосвал. И потом оптом кому-то в USD - 7%-20% годовых
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:59

proftpd66 не у всех есть желание брать на себя риски и время "бизнеса купи/сохрани/продай", поэтому часть средств под 18+% это неплохой актив, особенно если он страхуется валютой
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:12

  omb написав:proftpd66 не у всех есть желание брать на себя риски и время "бизнеса купи/сохрани/продай", поэтому часть средств под 18+% это неплохой актив, особенно если он страхуется валютой


как он страхуется валютой??
депозит 20%, реальных 16%. А девальвация - 20-30%. Потеря минус 4-14%. (условно) А Спекуляция и овернайт (депозит на 1 день) дает прибыль 5%-20%, но не минус.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:27

  newset написав:Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)


матрасники всегда выигрывают, матрас можно слить в кризис. И те же акции и получить 200-700% за 1-3 года после кризиса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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