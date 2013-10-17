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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4041404240434044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Годину тому, при тому що на сайтi вже свiтилосл 14,5%, дало вiдкрити пiд 16%

Тільки в вівторок 12 травня буде відомо в реальності під який % депо відкрилось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 08:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:Годину тому, при тому що на сайтi вже свiтилосл 14,5%, дало вiдкрити пiд 16%

Тільки в вівторок 12 травня буде відомо в реальності під який % депо відкрилось.

Думаю, що ви не праві. З Форвард-онлайн завантажив виписки та угоду - в першій операція проведена по рахунках (картковому та депозитному) 8 травня, а в другий датований 8 травня. В угоді ставка - 16% річних. Вважаєте це може змінитись - певен, що ні!
P.S. Розсмішив заголовок листа з випискою: "Forward Online, выписка по депизотному счету". ДЕПИЗОТНИЙ - це як?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:23

Зайти через КОКО

Доброго дня панове, поціновувачы своїх грошей.
Таке питання - чи можно зайти в Форвард через КОКО карту?
Чого зайти - на майбутнэ перевкладати грн зі сліз на півсльози.
Дякую за пояснення.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:34

  Goodman написав:Доброго дня панове, поціновувачы своїх грошей.
Таке питання - чи можно зайти в Форвард через КОКО карту?
Чого зайти - на майбутнэ перевкладати грн зі сліз на півсльози.
Дякую за пояснення.

Можно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:P.S. Розсмішив заголовок листа з випискою: "Forward Online, выписка по депизотному счету". ДЕПИЗОТНИЙ - це як?


%)
так же як і кредіотний, для кредіотів :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:47

Квесторе_поверніться, omb


Да, два онлайн, там возможно пополнение. Ну - буду учиться переводить из банка в банк ). Почитаю, как это делается. Век живи, век учись...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

По кредитке КОКО честный льготный период 62 без списания РКО 0,5%?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:23

  Kevin написав:По кредитке КОКО честный льготный период 62 без списания РКО 0,5%?

Чесний, до 2 місяців.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33445
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 4041404240434044
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