Тільки в вівторок 12 травня буде відомо в реальності під який % депо відкрилось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тільки в вівторок 12 травня буде відомо в реальності під який % депо відкрилось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 09 тра, 2020 08:32
Думаю, що ви не праві. З Форвард-онлайн завантажив виписки та угоду - в першій операція проведена по рахунках (картковому та депозитному) 8 травня, а в другий датований 8 травня. В угоді ставка - 16% річних. Вважаєте це може змінитись - певен, що ні!
P.S. Розсмішив заголовок листа з випискою: "Forward Online, выписка по депизотному счету". ДЕПИЗОТНИЙ - це як?
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:23
Зайти через КОКО
Доброго дня панове, поціновувачы своїх грошей.
Таке питання - чи можно зайти в Форвард через КОКО карту?
Чого зайти - на майбутнэ перевкладати грн зі сліз на півсльози.
Дякую за пояснення.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:34
Можно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
%)
так же як і кредіотний, для кредіотів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:47
Квесторе_поверніться, omb
Да, два онлайн, там возможно пополнение. Ну - буду учиться переводить из банка в банк ). Почитаю, как это делается. Век живи, век учись...
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
По кредитке КОКО честный льготный период 62 без списания РКО 0,5%?
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:23
Чесний, до 2 місяців.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард на выходных не возвращает депо? Только в первый рабочий день?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 10 тра, 2020 13:58
_PORT_UA
Выплата по сроку, зачисление на счет в первый рабочий.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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