Что то не вижу изменения баланса. Хотя в уже архиве значится как закрытый. Где деньги тогда?
Форвард за 2 дня выходных ничего не доначислит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:08
Что то не вижу изменения баланса. Хотя в уже архиве значится как закрытый. Где деньги тогда?
Форвард за 2 дня выходных ничего не доначислит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:08
_PORT_UA так написано ж - зачисление на счет в первый рабочий.
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
_PORT_UA, в выписке скорее уже есть, а баланс на карте отобразиться завтра.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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