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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4042404340444045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:08

  ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Выплата по сроку, зачисление на счет в первый рабочий.

Что то не вижу изменения баланса. Хотя в уже архиве значится как закрытый. Где деньги тогда?
Форвард за 2 дня выходных ничего не доначислит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:08

_PORT_UA так написано ж - зачисление на счет в первый рабочий.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA, в выписке скорее уже есть, а баланс на карте отобразиться завтра.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Все что потратил в апреле до РД мая необходимо вручную посчитать и вернуть перед РД мая? В апреле начинал тратить с положительного баланса. На льготный период 90 дней не рассчитывать?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 07:52

  vpchelko написав:
  Искатель написав:
  vitkos написав:Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.


Продублирую текст из ветки ТАСа (вдруг не все читают обе ветки):

Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.

Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...


А зачем СЭПом шлете с форварда на ТАС? Вроде P2P с форварда бесплатен? Или что не так с ТАСом при зачислении P2P переводов?

А затем, что я шлю на карту Викенд (она же Вика, она же WC), а затем с нее покупаю валюту. И чтобы сумма оперативно провелась по счету, надо, чтобы зашла СЭПом, а не P2P. Иначе будет овердрафт.
Если бы цель была просто пополнить, а затем оплатить где-то, то можно было и через P2P бросать. А для покупки валюты надо вот так, сэпить...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:32

Термін Акції «КОКО free» подовжено до 30.06.20.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:35

  proftpd66 написав:
  newset написав:Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)


матрасники всегда выигрывают, матрас можно слить в кризис. И те же акции и получить 200-700% за 1-3 года после кризиса.

если в матрасе миллионы добавьте стоимость его охраны, а у тех у кого в матрасе 100-200 долларов им да сплошной проффит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:38

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  newset написав:Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)


матрасники всегда выигрывают, матрас можно слить в кризис. И те же акции и получить 200-700% за 1-3 года после кризиса.

если в матрасе миллионы добавьте стоимость его охраны, а у тех у кого в матрасе 100-200 долларов им да сплошной проффит.

а "золотая середина" ? :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:53

[quote="4961874:19yuriy91"]а "золотая середина" ?[/quote]
спрятать так чтоб ни одна собака не нашла, например в старый элт монитор на который даже наркоман не соблазнится, их на олх даром отдают.
vitaliian
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