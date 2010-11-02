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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:08
ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Выплата по сроку, зачисление на счет в первый рабочий.
Что то не вижу изменения баланса. Хотя в уже архиве значится как закрытый. Где деньги тогда?
Форвард за 2 дня выходных ничего не доначислит?
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_PORT_UA
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:08
_PORT_UA так написано ж - зачисление на счет в первый рабочий.
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:12
_PORT_UA, в выписке скорее уже есть, а баланс на карте отобразиться завтра.
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MASolomko
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:46
Все что потратил в апреле до РД мая необходимо вручную посчитать и вернуть перед РД мая? В апреле начинал тратить с положительного баланса. На льготный период 90 дней не рассчитывать?
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andreyiskra
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:52
vpchelko написав: Искатель написав: vitkos написав:
Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.
Продублирую текст из ветки ТАСа (вдруг не все читают обе ветки):
Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.
Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...
А зачем СЭПом шлете с форварда на ТАС? Вроде P2P с форварда бесплатен? Или что не так с ТАСом при зачислении P2P переводов?
А затем, что я шлю на карту Викенд (она же Вика, она же WC), а затем с нее покупаю валюту. И чтобы сумма оперативно провелась по счету, надо, чтобы зашла СЭПом, а не P2P. Иначе будет овердрафт.
Если бы цель была просто пополнить, а затем оплатить где-то, то можно было и через P2P бросать. А для покупки валюты надо вот так, сэпить...
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Искатель
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:32
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greenozon
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:35
proftpd66 написав: newset написав:
Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)
матрасники всегда выигрывают, матрас можно слить в кризис. И те же акции и получить 200-700% за 1-3 года после кризиса.
если в матрасе миллионы добавьте стоимость его охраны, а у тех у кого в матрасе 100-200 долларов им да сплошной проффит.
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vitaliian
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:38
vitaliian написав: proftpd66 написав: newset написав:
Девушка на самом деле оправданно рискует, чо вы прицепились со своей девальвацией.
У кого бакс в мешке, конечно пуканы на ревалве горят)
матрасники всегда выигрывают, матрас можно слить в кризис. И те же акции и получить 200-700% за 1-3 года после кризиса.
если в матрасе миллионы добавьте стоимость его охраны, а у тех у кого в матрасе 100-200 долларов им да сплошной проффит.
а "золотая середина" ?
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19yuriy91
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:53
[quote="4961874:19yuriy91"]а "золотая середина" ?[/quote]
спрятать так чтоб ни одна собака не нашла, например в старый элт монитор на который даже наркоман не соблазнится, их на олх даром отдают.
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vitaliian
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