тут писали что банка сливает телефон микрокредитам?
после пополнения в кассе, через 5-13 минут начали звонить странные микрокредитки "готивочка"
невероятно, но хайп?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:23
тут писали что банка сливает телефон микрокредитам?
после пополнения в кассе, через 5-13 минут начали звонить странные микрокредитки "готивочка"
невероятно, но хайп?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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