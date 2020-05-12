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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4043404440454046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:23

тут писали что банка сливает телефон микрокредитам?

после пополнения в кассе, через 5-13 минут начали звонить странные микрокредитки "готивочка"

невероятно, но хайп?


Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:невероятно, но хайп?

3 недели назад слили Дию в инет, скорее всего оттуда ноги растут.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:03

ukrprom2014 доказательства есть? Или так, разговор поддержать? :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1119
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:22

12/15% на залишок

Вітаю. Було багато балачок, але результат дискусії з приводу того, яка ситуація з відсотком на залишок, пропустив. Тож яка ситуація по КОКО: сумуютсья 15% від 15000 грн + 12% на решту (суму n-15000), чи при перевищенні відмітки в 15000 на все буде 12%, чи при перевищенні відмітки в 15000 взагалі буде тільки 12% на суму в 15000, а на решту взагалі 0%?
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:39

  omb написав:ukrprom2014 доказательства есть? Или так, разговор поддержать? :mrgreen:

странно, скунс в БКИ никогда данные не передает (переплачивая при этом за услуги БКИ), а тут будет сливать каким-то шарагам.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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