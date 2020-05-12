тут писали что банка сливает телефон микрокредитам?
после пополнения в кассе, через 5-13 минут начали звонить странные микрокредитки "готивочка"
невероятно, но хайп?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:23
тут писали что банка сливает телефон микрокредитам?
после пополнения в кассе, через 5-13 минут начали звонить странные микрокредитки "готивочка"
невероятно, но хайп?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
3 недели назад слили Дию в инет, скорее всего оттуда ноги растут.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:03
ukrprom2014 доказательства есть? Или так, разговор поддержать?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:22
12/15% на залишок
Вітаю. Було багато балачок, але результат дискусії з приводу того, яка ситуація з відсотком на залишок, пропустив. Тож яка ситуація по КОКО: сумуються 15% від 15000 грн + 12% на решту (суму n-15000), чи при перевищенні відмітки в 15000 на все буде 12%, чи при перевищенні відмітки в 15000 взагалі буде тільки 12% на суму в 15000, а на решту взагалі 0%?
Востаннє редагувалось 042013 в Вів 12 тра, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:39
странно, скунс в БКИ никогда данные не передает (переплачивая при этом за услуги БКИ), а тут будет сливать каким-то шарагам.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:25
042013 вся сумма будет под 12%
Кешбечные карты!
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ещё и минимум есть, 1000 грн. Если хоть один день на счету меньше - тоже будет 12%
Размер имеет значение.
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
В мене 2 сімки, одна спеціально для банків і з неї нікуди не дзвоню. Після того, як став клієнтом форварда, почали надходити дзвінки щодо кредитів. На той час Дії ще не було в мене.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:11
Просто любопытно, зачем называть свой номер кассирше, а главное как это она так быстро его передала в мфо
А какая связь между пополнением в кассе и дией - то вообще за гранью
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:50
ймовірно мова була про це
+50грн !
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