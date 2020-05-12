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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4044404540464047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:40

greenozon ну да, выложили в сеть какое-то старое болото и написали что дия :) и растиражировали в нете
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:14

  omb написав:greenozon ну да, выложили в сеть какое-то старое болото и написали что дия :) и растиражировали в нете

Среди кучи старых баз были свежие сведения, в часности те что присутсовали только как результат работы Дия - фотографии в ВУ. Ещё во время бета-теста пользователи заметили что в базе показываются не только свежие фотографии для недавно оформленных ВУ, но и фотографии к примеру от загранпаспорта. Вот эти фотографии тоже чудесным образом оказались в распоряжении UABazabot, вместе с базой избирателей выборов 2014, базой ФОП (которая вообще доступна всем) и более старыми базами.

То что там были старые данные ни как не отменяет того факта что база по ВУ содержала очень свежие записи, зимы 2019-2020, а может и весны 2020. У меня просто не было столько демо-попыток и столько знакомых чтобы проверить все возможные случаи.

А ты и дальше рассказывай что это старая информация и что Дия, дырявая и корявая by-design, тут не при чём.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:greenozon ну да, выложили в сеть какое-то старое болото и написали что дия :) и растиражировали в нете

Среди кучи старых баз были свежие сведения, в часности те что присутсовали только как результат работы Дия - фотографии в ВУ. Ещё во время бета-теста пользователи заметили что в базе показываются не только свежие фотографии для недавно оформленных ВУ, но и фотографии к примеру от загранпаспорта. Вот эти фотографии тоже чудесным образом оказались в распоряжении UABazabot, вместе с базой избирателей выборов 2014, базой ФОП (которая вообще доступна всем) и более старыми базами.

То что там были старые данные ни как не отменяет того факта что база по ВУ содержала очень свежие записи, зимы 2019-2020, а может и весны 2020. У меня просто не было столько демо-попыток и столько знакомых чтобы проверить все возможные случаи.

А ты и дальше рассказывай что это старая информация и что Дия, дырявая и корявая by-design, тут не при чём.

Так...це шкАндаль ...і серйозний...кидає тінь на самого Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:32

  vitaliy_berdinskikh написав:А ты и дальше рассказывай что это старая информация и что Дия, дырявая и корявая by-design, тут не при чём.
Я наоборот слышал, что фотки показывает старые, а документы полная лажа и что это тупая информационная атака(уж больно синхронно по разным каналам полилось), а ты и дальше гони на дию.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:50

  omb написав:042013 вся сумма будет под 12%

Уверены? Как-то нелогично получается: общая сумма процентов на 16-17 тыс. будет меньшей, чем на 15000?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:56

Tegularius так для этого и режется, чтобы банку дешевле было, иначе его полугодовые депики стают неактуальны
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть про підводні камені "спонсорства" по щойно отриманій дебетці. Для умови безоплатності карти закинув більше 1000грн, смс вимкнено, страховку фінризиків менеджер виписала, але запевнила, що можна відключити на теплій ліній. Тему не читав, тому повірив, що по аналогії як в Альфі. Наївний В підтримці тепер відправляють в банк писати заяву. Так і є? Чи в них депреміювання тому, хто відключає страховки? Чи є ще нюанси?
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 13 тра, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:16

  stryzhko написав:Підкажіть про підводні камені "спонсорства" по щойно отриманій дебетці. Для умови безоплатності карти закинув більше 1000грн, смс вимкнено, страховку фінризиків менеджер виписала, але запевнила, що можна відключити на теплій ліній. Тему не читав, тому повірив, що по аналогії як в Альфі. Наївний В підтримці тепер відправляють в банк писати заяву. Так і є? Чи в них депрімеювання тому, хто відключає страховки? Чи є ще нюанси?

Менеджер обманула, придётся идти в отделение второй раз... хотя физически для отключения страховки вы не нужны. Товарищ отключал страховку по звонку менджеру
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:Менеджер обманула, придётся идти в отделение второй раз...

Це вже зрозуміло з відповіді оператора.))

Stringer написав:хотя физически для отключения страховки вы не нужны. Товарищ отключал страховку по звонку менджеру

Тоді не зрозуміло, для чого йти, якщо по телефону відключають. Товариш VIP-клієнт? На "гарячці" запевнили, що лише особиста присутність і написання заяви. Цікаво, як їх преміюють за страховки?
stryzhko
 
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