|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:40
greenozon
ну да, выложили в сеть какое-то старое болото и написали что дия
и растиражировали в нете
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:14
omb написав:greenozon
ну да, выложили в сеть какое-то старое болото и написали что дия
и растиражировали в нете
Среди кучи старых баз были свежие сведения, в часности те что присутсовали только как результат работы Дия - фотографии в ВУ. Ещё во время бета-теста пользователи заметили что в базе показываются не только свежие фотографии для недавно оформленных ВУ, но и фотографии к примеру от загранпаспорта. Вот эти фотографии тоже чудесным образом оказались в распоряжении UABazabot, вместе с базой избирателей выборов 2014, базой ФОП (которая вообще доступна всем) и более старыми базами.
То что там были старые данные ни как не отменяет того факта что база по ВУ содержала очень свежие записи, зимы 2019-2020, а может и весны 2020. У меня просто не было столько демо-попыток и столько знакомых чтобы проверить все возможные случаи.
А ты и дальше рассказывай что это старая информация и что Дия, дырявая и корявая by-design, тут не при чём.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:34
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:greenozon
ну да, выложили в сеть какое-то старое болото и написали что дия
и растиражировали в нете
Среди кучи старых баз были свежие сведения, в часности те что присутсовали только как результат работы Дия - фотографии в ВУ. Ещё во время бета-теста пользователи заметили что в базе показываются не только свежие фотографии для недавно оформленных ВУ, но и фотографии к примеру от загранпаспорта. Вот эти фотографии тоже чудесным образом оказались в распоряжении UABazabot, вместе с базой избирателей выборов 2014, базой ФОП (которая вообще доступна всем) и более старыми базами.
То что там были старые данные ни как не отменяет того факта что база по ВУ содержала очень свежие записи, зимы 2019-2020, а может и весны 2020. У меня просто не было столько демо-попыток и столько знакомых чтобы проверить все возможные случаи.
А ты и дальше рассказывай что это старая информация и что Дия, дырявая и корявая by-design, тут не при чём.
Так...це шкАндаль ...і серйозний...кидає тінь на самого Зе.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33460
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:32
vitaliy_berdinskikh написав:
А ты и дальше рассказывай что это старая информация и что Дия, дырявая и корявая by-design, тут не при чём.
Я наоборот слышал, что фотки показывает старые, а документы полная лажа и что это тупая информационная атака(уж больно синхронно по разным каналам полилось), а ты и дальше гони на дию.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:50
omb написав:042013
вся сумма будет под 12%
Уверены? Как-то нелогично получается: общая сумма процентов на 16-17 тыс. будет меньшей, чем на 15000?
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:56
Tegularius так для этого и режется, чтобы банку дешевле было, иначе его полугодовые депики стают неактуальны
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:13
Підкажіть про підводні камені "спонсорства" по щойно отриманій дебетці. Для умови безоплатності карти закинув більше 1000грн, смс вимкнено, страховку фінризиків менеджер виписала, але запевнила, що можна відключити на теплій ліній. Тему не читав, тому повірив, що по аналогії як в Альфі. Наївний
В підтримці тепер відправляють в банк писати заяву. Так і є? Чи в них депреміювання тому, хто відключає страховки? Чи є ще нюанси?
Востаннє редагувалось stryzhko
в Сер 13 тра, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:16
stryzhko написав:
Підкажіть про підводні камені "спонсорства" по щойно отриманій дебетці. Для умови безоплатності карти закинув більше 1000грн, смс вимкнено, страховку фінризиків менеджер виписала, але запевнила, що можна відключити на теплій ліній. Тему не читав, тому повірив, що по аналогії як в Альфі. Наївний
В підтримці тепер відправляють в банк писати заяву. Так і є? Чи в них депрімеювання тому, хто відключає страховки? Чи є ще нюанси?
Менеджер обманула, придётся идти в отделение второй раз... хотя физически для отключения страховки вы не нужны. Товарищ отключал страховку по звонку менджеру
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11098
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1557 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:54
Stringer написав:Менеджер обманула, придётся идти в отделение второй раз...
Це вже зрозуміло з відповіді оператора.))
Stringer написав:хотя физически для отключения страховки вы не нужны. Товарищ отключал страховку по звонку менджеру
Тоді не зрозуміло, для чого йти, якщо по телефону відключають. Товариш VIP-клієнт? На "гарячці" запевнили, що лише особиста присутність і написання заяви. Цікаво, як їх преміюють за страховки?
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85645
|10058447
|
|
|16142
|2242405
|
Сер 13 тра, 2020 15:22
Hemi
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17995
|2530960
|
|