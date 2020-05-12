042013 написав:Вітаю. Було багато балачок, але результат дискусії з приводу того, яка ситуація з відсотком на залишок, пропустив. Тож яка ситуація по КОКО: сумуються 15% від 15000 грн + 12% на решту (суму n-15000), чи при перевищенні відмітки в 15000 на все буде 12%, чи при перевищенні відмітки в 15000 взагалі буде тільки 12% на суму в 15000, а на решту взагалі 0%?
Ещё и минимум есть, 1000 грн. Если хоть один день на счету меньше - тоже будет 12%
А отут пише отаке: 15% від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 12% від 15 000,01 грн. на всю суму. Невже бреше, і справді треба тримати від 1000 грн?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Oktawa написав:kreuz держать нужно больше 1000 грн, чтобы не платить абонплату , а так да, свыше 100 грн до 15000 грн будет 15%
Так до кінця червня ж амністія по абонці, тому 100 грн незнижувальних тримати достатньо, ну нехай 101 грн, а вершки треба збивати ;))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):