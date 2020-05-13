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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4045404640474048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:00

  stryzhko написав:
Stringer написав:Менеджер обманула, придётся идти в отделение второй раз...

Це вже зрозуміло з відповіді оператора.))

Stringer написав:хотя физически для отключения страховки вы не нужны. Товарищ отключал страховку по звонку менджеру

Тоді не зрозуміло, для чого йти, якщо по телефону відключають. Товариш VIP-клієнт? На "гарячці" запевнили, що лише особиста присутність і написання заяви. Цікаво, як їх преміюють за страховки?

Грошима.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:20

  2XL написав:
042013 написав:Вітаю. Було багато балачок, але результат дискусії з приводу того, яка ситуація з відсотком на залишок, пропустив. Тож яка ситуація по КОКО: сумуються 15% від 15000 грн + 12% на решту (суму n-15000), чи при перевищенні відмітки в 15000 на все буде 12%, чи при перевищенні відмітки в 15000 взагалі буде тільки 12% на суму в 15000, а на решту взагалі 0%?
Ещё и минимум есть, 1000 грн. Если хоть один день на счету меньше - тоже будет 12%

А отут пише отаке:
15% від 100,00 грн. до 15 000,00 грн.
12% від 15 000,01 грн. на всю суму.
Невже бреше, і справді треба тримати від 1000 грн?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2395
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:26

kreuz держать нужно больше 1000 грн, чтобы не платить абонплату , а так да, свыше 100 грн до 15000 грн будет 15%
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:30

  Oktawa написав:kreuz держать нужно больше 1000 грн, чтобы не платить абонплату , а так да, свыше 100 грн до 15000 грн будет 15%

Так до кінця червня ж амністія по абонці, тому 100 грн незнижувальних тримати достатньо, ну нехай 101 грн, а вершки треба збивати ;))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Maksi2 написав:Грошима.

Зрозуміло, КЕП Якщо там працюєте, цікавить саме механізм. Гроші за сам факт підписання договору, чи через місяць, якщо клієнт не відмовився, чи відсоток кожен місяць від активних договорів? Чи є золота середина між "спонсорством" і премією менеджера?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:23

stryzhko Я думаю за сам факт, Карл. :)
І немає там ніякої середини і ніколи не було.
Maksi2
 
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