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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:44
Квесторе_поверніться написав:
Обнулили кредліміт?
оформили кредитку с нулевым лимитом, ну чисто поржать.
Хотя до этого 2 раза предлагали оформить её...
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vpchelko
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:47
vpchelko
не вы первый
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50
Если в других банках есть кредитки, может кто-то из них говнючит и подает специально ложную инфу в БКИ?
Уже как пол года такое ощущение, как будто кто-то срет под двери соседям.
У меня с кредитами в принципе не может быть проблем, и в то же время зажимают кредитки и кредиты. Ну кроме Альфа-Банка.
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vpchelko
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:53
vpchelko написав:
Если в других банках есть кредитки, может кто-то из них говнючит и подает специально ложную инфу в БКИ?
Уже как пол года такое ощущение, как будто кто-то срет под двери соседям.
У меня с кредитами в принципе не может быть проблем, и в то же время зажимают кредитки и кредиты. Ну кроме Альфа-Банка.
Сейчас корона-кризис, поэтому банки будут кредитовать более чем осторожно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:55
Вкладчик1234 написав:
Сейчас корона-кризис, поэтому банки будут кредитовать более чем осторожно
Да ... но ИТ сферу это мало колышет, доходы в гривне только выросли.
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vpchelko
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:14
vpchelko написав: Квесторе_поверніться написав:
Обнулили кредліміт?
оформили кредитку с нулевым лимитом, ну чисто поржать.
Хотя до этого 2 раза предлагали оформить её...
Це звичвйна практика.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:43
vpchelko написав: Вкладчик1234 написав:
Сейчас корона-кризис, поэтому банки будут кредитовать более чем осторожно
Да ... но ИТ сферу это мало колышет, доходы в гривне только выросли.
та не особо то и выросли.. ща курс потихоньку назад
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01
vpchelko написав:
Если в других банках есть кредитки, может кто-то из них говнючит и подает специально ложную инфу в БКИ?
Сделать запрос во все три БКИ не судьба?
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