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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4047404840494050>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:44

  Квесторе_поверніться написав:Обнулили кредліміт?

оформили кредитку с нулевым лимитом, ну чисто поржать.
Хотя до этого 2 раза предлагали оформить её...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:47

vpchelko не вы первый :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если в других банках есть кредитки, может кто-то из них говнючит и подает специально ложную инфу в БКИ?

Уже как пол года такое ощущение, как будто кто-то срет под двери соседям.

У меня с кредитами в принципе не может быть проблем, и в то же время зажимают кредитки и кредиты. Ну кроме Альфа-Банка.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:53

  vpchelko написав:Если в других банках есть кредитки, может кто-то из них говнючит и подает специально ложную инфу в БКИ?

Уже как пол года такое ощущение, как будто кто-то срет под двери соседям.

У меня с кредитами в принципе не может быть проблем, и в то же время зажимают кредитки и кредиты. Ну кроме Альфа-Банка.

Сейчас корона-кризис, поэтому банки будут кредитовать более чем осторожно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:55

  Вкладчик1234 написав:Сейчас корона-кризис, поэтому банки будут кредитовать более чем осторожно

Да ... но ИТ сферу это мало колышет, доходы в гривне только выросли.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:14

  vpchelko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Обнулили кредліміт?

оформили кредитку с нулевым лимитом, ну чисто поржать.
Хотя до этого 2 раза предлагали оформить её...

Це звичвйна практика.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:43

  vpchelko написав:
  Вкладчик1234 написав:Сейчас корона-кризис, поэтому банки будут кредитовать более чем осторожно

Да ... но ИТ сферу это мало колышет, доходы в гривне только выросли.
та не особо то и выросли.. ща курс потихоньку назад
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01

  vpchelko написав:Если в других банках есть кредитки, может кто-то из них говнючит и подает специально ложную инфу в БКИ?

Сделать запрос во все три БКИ не судьба?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:39

  Vorlon написав:Сделать запрос во все три БКИ не судьба?

Платить за это? Увольте
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:56

vpchelko
Увольняю, если вы такой жадный :lol:

P.S. Но раз в год можно бесплатно, если вы не знали...
Vorlon
 
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