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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:12
Vorlon
так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.
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vpchelko
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Чет 14 тра, 2020 11:49
cohan
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