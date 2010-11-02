Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 14 тра, 2020 13:12
Vorlon так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.
vpchelko
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:12
vpchelko написав:
так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.
Да не переживайте так. Через время могут налить.
А кредитная карта таки является потребительским кредитом.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
rollo
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:55
vpchelko написав:
так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.
У меня УБКИ показывает все мои приватовские Оплаты частями как кредит на кредитной карте. Там ещё специально пишут "Потребительский кредит", если это Оплата частями была.
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Striker
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:12
Получил сегодня Коко кредитку с лимитом.
Спрашивали рабочий номер и ещё два, дал жены и брата. Звонили только мне! На рабочий может ещё, не знаю, дал общий номер.
Страховки без проблем убрали. Понравилось обслуживание в отделении, был тут месяц назад, получал дебетку, запомнили. Шутили по разным поводам, ещё в конце сказали: "Ты ж вовремя погашай, чтобы мы тебе потом не звонили."
Пытался ещё вторую Дебетовую ухватить, сказали, что уже не дают вторую, только одна на руки. Ничего, у меня ещё жена есть)
п.с. Напомните, пожалуйста, чтобы приходили пуши с приложения, нужно, чтобы смс сервис был включён? На дебетовой включено и то, и то, платы в этом месяце пока не снимало.
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Striker
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:14
vpchelko написав: Квесторе_поверніться написав:
Обнулили кредліміт?
оформили кредитку с нулевым лимитом, ну чисто поржать.
Хотя до этого 2 раза предлагали оформить её...
Если не секрет, какую сумму просили?
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Striker
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:40
Striker А какое отделение?
Amid
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:47
Amid написав:
А какое отделение?
Дніпровське відділення № 2, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9.
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Striker
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