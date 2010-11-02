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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4047404840494050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:12

Vorlon

так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:12

  vpchelko написав:так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.

Да не переживайте так. Через время могут налить.
А кредитная карта таки является потребительским кредитом.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:55

  vpchelko написав:так это раз в год, хрень какая-то в истории. Из неё можно сделать вывод что кредитная Карта является кредитом.

У меня УБКИ показывает все мои приватовские Оплаты частями как кредит на кредитной карте. Там ещё специально пишут "Потребительский кредит", если это Оплата частями была.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:12

Получил сегодня Коко кредитку с лимитом. :D
Спрашивали рабочий номер и ещё два, дал жены и брата. Звонили только мне! На рабочий может ещё, не знаю, дал общий номер.
Страховки без проблем убрали. Понравилось обслуживание в отделении, был тут месяц назад, получал дебетку, запомнили. Шутили по разным поводам, ещё в конце сказали: "Ты ж вовремя погашай, чтобы мы тебе потом не звонили." :o
Пытался ещё вторую Дебетовую ухватить, сказали, что уже не дают вторую, только одна на руки. Ничего, у меня ещё жена есть)
п.с. Напомните, пожалуйста, чтобы приходили пуши с приложения, нужно, чтобы смс сервис был включён? На дебетовой включено и то, и то, платы в этом месяце пока не снимало.
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Повідомлень: 437
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:14

  vpchelko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Обнулили кредліміт?

оформили кредитку с нулевым лимитом, ну чисто поржать.
Хотя до этого 2 раза предлагали оформить её...

Если не секрет, какую сумму просили?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:40

Striker
А какое отделение?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:47

  Amid написав:А какое отделение?

Дніпровське відділення № 2, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9.
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