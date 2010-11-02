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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4048404940504051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:34

  ukrprom2014 написав:
  Striker написав:Именно на горячке нужно подключать смс?

Я рекомендую на ГЛ.

Можна любим макаром підключати...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:49

Квесторе_поверніться
По какой-то причине, барышня на ГЛ сказала что "лучше сама подключу".
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:04

Мне тож в отделении сказали по гл подключить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:57

  Striker написав:Получил сегодня Коко кредитку с лимитом. :D
Спрашивали рабочий номер и ещё два, дал жены и брата. Звонили только мне! На рабочий может ещё, не знаю, дал общий номер.
Страховки без проблем убрали. Понравилось обслуживание в отделении, был тут месяц назад, получал дебетку, запомнили. Шутили по разным поводам, ещё в конце сказали: "Ты ж вовремя погашай, чтобы мы тебе потом не звонили." :o
Пытался ещё вторую Дебетовую ухватить, сказали, что уже не дают вторую, только одна на руки. Ничего, у меня ещё жена есть)
п.с. Напомните, пожалуйста, чтобы приходили пуши с приложения, нужно, чтобы смс сервис был включён? На дебетовой включено и то, и то, платы в этом месяце пока не снимало.

Специфическая банка , два месяца назад инициировал закрытие такой карты , на днях возникла ситуация что банк обязан оформить карту коко для выплат , но не могут, ждите , старая ещё не закрылась , закрывается несколько месяцев :mrgreen: , зайдите папижже... , да ,вот эту недокарту которую не каждый банкомат принимает :? .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:42

Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.

Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами :)
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:как узнать сумму к погашению в льготном периоде

Горячая линия верно сообщает эту сумму.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:26

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:как узнать сумму к погашению в льготном периоде

Горячая линия верно сообщает эту сумму.

Прошлый раз я потратил 40 минут на то, чтобы ее выбить. Хотелось бы альтернативный вариант.
Искатель
 
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  #<1 ... 4048404940504051
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