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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:34
ukrprom2014 написав: Striker написав:
Именно на горячке нужно подключать смс?
Я рекомендую на ГЛ.
Можна любим макаром підключати...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:49
Квесторе_поверніться
По какой-то причине, барышня на ГЛ сказала что "лучше сама подключу".
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:04
Мне тож в отделении сказали по гл подключить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:57
Striker написав:
Получил сегодня Коко кредитку с лимитом.
Спрашивали рабочий номер и ещё два, дал жены и брата. Звонили только мне! На рабочий может ещё, не знаю, дал общий номер.
Страховки без проблем убрали. Понравилось обслуживание в отделении, был тут месяц назад, получал дебетку, запомнили. Шутили по разным поводам, ещё в конце сказали: "Ты ж вовремя погашай, чтобы мы тебе потом не звонили." Пытался ещё вторую Дебетовую ухватить, сказали, что уже не дают вторую, только одна на руки.
Ничего, у меня ещё жена есть)
п.с. Напомните, пожалуйста, чтобы приходили пуши с приложения, нужно, чтобы смс сервис был включён? На дебетовой включено и то, и то, платы в этом месяце пока не снимало.
Специфическая банка , два месяца назад инициировал закрытие такой карты , на днях возникла ситуация что банк обязан оформить карту коко для выплат , но не могут, ждите , старая ещё не закрылась , закрывается несколько месяцев
, зайдите папижже... , да ,вот эту недокарту
которую не каждый банкомат принимает
.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 07:42
Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.
Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль?
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Искатель
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:15
Искатель написав:
как узнать сумму к погашению в льготном периоде
Горячая линия верно сообщает эту сумму.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:26
ukrprom2014 написав: Искатель написав:
как узнать сумму к погашению в льготном периоде
Горячая линия верно сообщает эту сумму.
Прошлый раз я потратил 40 минут на то, чтобы ее выбить. Хотелось бы альтернативный вариант.
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Искатель
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:38
Искатель написав:
Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.
Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль?
Калькулятор або Excell.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:39
Искатель написав: ukrprom2014 написав: Искатель написав:
как узнать сумму к погашению в льготном периоде
Горячая линия верно сообщает эту сумму.
Прошлый раз я потратил 40 минут на то, чтобы ее выбить. Хотелось бы альтернативный вариант.
А чо вы сообщение в ИБ не оставляете? К концу дня там точно появляется адекватная инф-я
... делайте хоть что-нибудь!
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