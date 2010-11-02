Striker написав:

Пытался ещё вторую Дебетовую ухватить, сказали, что уже не дают вторую, только одна на руки.

Получил сегодня Коко кредитку с лимитом.Спрашивали рабочий номер и ещё два, дал жены и брата. Звонили только мне! На рабочий может ещё, не знаю, дал общий номер.Страховки без проблем убрали. Понравилось обслуживание в отделении, был тут месяц назад, получал дебетку, запомнили. Шутили по разным поводам, ещё в конце сказали: "Ты ж вовремя погашай, чтобы мы тебе потом не звонили."Ничего, у меня ещё жена есть)п.с. Напомните, пожалуйста, чтобы приходили пуши с приложения, нужно, чтобы смс сервис был включён? На дебетовой включено и то, и то, платы в этом месяце пока не снимало.