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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4049405040514052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 05:28

  Искатель написав:Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.

Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами :)
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль? :)

Так ОМП пишет в выписке?
Или даже в ИБ под КК
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4377
З нами з: 30.01.13
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  #<1 ... 4049405040514052
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