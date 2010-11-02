Искатель написав:Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.
Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль?
Так ОМП пишет в выписке?
Или даже в ИБ под КК