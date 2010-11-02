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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 05:28
Искатель написав:
Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.
Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль?
Так ОМП пишет в выписке?
Или даже в ИБ под КК
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guntherhouse777
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Додано: Пон 18 тра, 2020 08:50
2XL написав:
042013 написав:Вітаю. Було багато балачок, але результат дискусії з приводу того, яка ситуація з відсотком на залишок, пропустив. Тож яка ситуація по КОКО: сумуються 15% від 15000 грн + 12% на решту (суму n-15000), чи при перевищенні відмітки в 15000 на все буде 12%, чи при перевищенні відмітки в 15000 взагалі буде тільки 12% на суму в 15000, а на решту взагалі 0%?
Ещё и минимум есть, 1000 грн. Если хоть один день на счету меньше - тоже будет 12%
Т.о. чтобы получить 15% на остаток нужно в течении месяца ни одного дня не вылезать выше 15000грн? Верно?
Или проценты пересчитывают посуточно, и если "ночью" на счету меньше 15000, то за эти сутки считают 15%, а если больше 15к, то за эти сутки считают 12% (на всю сумму которая переночевала) ?
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Sinica
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:01
Sinica посуточно
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omb
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