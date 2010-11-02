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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4049405040514052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 05:28

  Искатель написав:Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.

Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами :)
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль? :)

Так ОМП пишет в выписке?
Или даже в ИБ под КК
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:50

  2XL написав:
042013 написав:Вітаю. Було багато балачок, але результат дискусії з приводу того, яка ситуація з відсотком на залишок, пропустив. Тож яка ситуація по КОКО: сумуються 15% від 15000 грн + 12% на решту (суму n-15000), чи при перевищенні відмітки в 15000 на все буде 12%, чи при перевищенні відмітки в 15000 взагалі буде тільки 12% на суму в 15000, а на решту взагалі 0%?
Ещё и минимум есть, 1000 грн. Если хоть один день на счету меньше - тоже будет 12%

Т.о. чтобы получить 15% на остаток нужно в течении месяца ни одного дня не вылезать выше 15000грн? Верно?

Или проценты пересчитывают посуточно, и если "ночью" на счету меньше 15000, то за эти сутки считают 15%, а если больше 15к, то за эти сутки считают 12% (на всю сумму которая переночевала) ?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:01

Sinica посуточно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:38

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Вопрос, как узнать сумму к погашению в льготном периоде, остается открытым.

Кто найдет реальный вариант, пишите, осыпем вас плюсами :)
У меня в этом месяце одна операция прошла как раз в РД. Вот сижу теперь и думаю: считать ее или нет? В прошлом месяце была операция, осуществленная (не проведенная по счету!) в РД-1, так она вошла в сумму к погашению в льготном периоде. Что сильно меня озадачило.
Или тут все гасят в РД-1 всю сумму, т.к. карту выводят в ноль? :)

Так ОМП пишет в выписке?
Или даже в ИБ под КК

Может, я слепой. Не вижу. Нигде. Дайте скрин.
Искатель
 
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4
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

уже нету,
впечатление что в выписке было.. так как даже по коко-дебет было, но сейчас нету

все что осталось - в телеграме минимальный платеж (опять же, не уверен, работает ли, я пополнил карту после РД, и сейчас телеграм пишет "ноль", но в позапрошлом месяце таки писал сумму)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:51

При знятті готівки з Депозитки холдиться 1,5% чи це така комісія за обнал?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:56

  KVV написав:При знятті готівки з Депозитки холдиться 1,5% чи це така комісія за обнал?


холдиться. Завтра повернеться.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:13

  jay2004 написав:холдиться. Завтра повернеться.

Хух!

А то вже думав почую "Слава спонсорам"! :D
KVV
 
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  #<1 ... 4049405040514052
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