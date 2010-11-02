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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30
З 17 червня 2020 року будуть внесені зміни до Тарифів по картковим продуктам щодо розміру процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку (річних)
Якщо коротко, то по КОКО Дебет
карткам з 17 червня:
менше 15к - без змін (15% річних)
більше 15к - 10% річних
КоКо кредит поки без змін виходить, 12%. Хоча, думаю, їх поправлять теж
P.S. через місяць пора перебиратись на спортбанк\о.банк - там по 12% річних ще.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:48
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Если сумма >50к - то кроме холда есть и комис
Це по якій карті? Тарифи в стулію?
По Депозитці......
>50к в своєму банкоматі
>10к в чужому
а тарифів не знайшов на сайті тому і перепитував
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