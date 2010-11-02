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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4050405140524053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30

Зміни по %% на залишок з 17 червня

З 17 червня 2020 року будуть внесені зміни до Тарифів по картковим продуктам щодо розміру процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку (річних)

Якщо коротко, то по КОКО Дебет карткам з 17 червня:
менше 15к - без змін (15% річних)
більше 15к - 10% річних

КоКо кредит поки без змін виходить, 12%. Хоча, думаю, їх поправлять теж :?

P.S. через місяць пора перебиратись на спортбанк\о.банк - там по 12% річних ще.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:48

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Если сумма >50к - то кроме холда есть и комис

Це по якій карті? Тарифи в стулію?

По Депозитці......
>50к в своєму банкоматі
>10к в чужому

а тарифів не знайшов на сайті тому і перепитував
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:17

Поповнення депо

Поповнення депозитів, відкритих на початку січня, вже прикрили? Не бачу кнопки поповнення в ІБ і моб. додатку.
Haza
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:27

  Haza написав:Поповнення депозитів, відкритих на початку січня, вже прикрили? Не бачу кнопки поповнення в ІБ і моб. додатку.

Залежить від типу вкладу та терміну залучення. Наприклад піврічний альтернативний відкритий на пів-року в грудні - досі доступний для поповнення, а наприклад відкритий на рік в січні Он-лайн - за умовами можна було поповнити лише протягом 90 днів і він вже не поповнюється.
Alien
 
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