RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4051405240534054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 121
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?

Теж було подібне, чого - один алах знає ;) пізніше запрацювало знову...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8434
З нами з: 15.04.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:34

  Rimlyanin1 написав:Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?

Тоже как-то толкал с форварда на укрсиб - сразу вернуло.
Через 5 минут повторил - прошло.

Но тогда укрсиб предупреждал о работах, по-моему
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6802 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4051405240534054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, Гурман, slasva, ukrprom2014, Zonenor, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8571, 8572, 8573
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85722 10072561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 20:15
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1799, 1800, 1801
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18003 2533692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 20:13
ukrprom2014
Банк Глобус 1 ... 650, 651, 652
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6517 849146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 19:41
Кассандра

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.