Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 19:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Теж було подібне, чого - один алах знає пізніше запрацювало знову...
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Додано: Пон 18 тра, 2020 19:34
Тоже как-то толкал с форварда на укрсиб - сразу вернуло.
Через 5 минут повторил - прошло.
Но тогда укрсиб предупреждал о работах, по-моему
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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