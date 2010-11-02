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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4051405240534054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?

Теж було подібне, чого - один алах знає ;) пізніше запрацювало знову...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:34

  Rimlyanin1 написав:Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?

Тоже как-то толкал с форварда на укрсиб - сразу вернуло.
Через 5 минут повторил - прошло.

Но тогда укрсиб предупреждал о работах, по-моему
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:17

Rimlyanin1
Не расстраивайтесь, иногда такое у Форварда бывает. На следующие сутки можно повторить - все пропихнется.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:52

Rimlyanin1 у меня иногда повторную транзакцию отбивает, когда переводишь, а потом понял что мало и докинуть сразу не всегда получается
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:02

Давно уже не толкаю с форварда.
Это и глючно, и убыточно
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:04

  Rimlyanin1 написав:Не зміг поповнити картку укрсиб з форварда за допомогою р2р (вихід додатком форварда) - йшло повернення, хоча операція типова, менше 1000 грн., і в травні вже проводив подібне поповнення. Транзитом через моно укрсиб поповнив.
Що це могло бути?

Шо було не знаю, але АТМ Укрсіба відригають кокодлявиплат ...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vadim V написав:Шо було не знаю, але АТМ Укрсіба відригають кокодлявиплат ...
А на шо они Вам, рядом вот приват стоит :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:13

  mustbe написав:Давно уже не толкаю с форварда.
Это и глючно, и убыточно
зато удобно, все карты привязал и в одном месте перекидуешь очень быстро :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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