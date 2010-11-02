cohan написав:уже нету, впечатление что в выписке было.. так как даже по коко-дебет было, но сейчас нету
все что осталось - в телеграме минимальный платеж (опять же, не уверен, работает ли, я пополнил карту после РД, и сейчас телеграм пишет "ноль", но в позапрошлом месяце таки писал сумму)
ПРАВИЛЬНО! Было раньше. У меня сохранились старые выписки (чисто случайно), там было. А сейчас нет, потому я и спрашиваю: возможно, кто-то что-то знает. Насчет "узнать на ГЛ". Звонил, узнал. Прошло.. минут 30-35 (более тормознутой поддержки я не встречал, а я общаюсь с поддержками 25 банков). В итоге сумму назвал без копеек (я так понимаю, округлил?), но спасибо и за то. Просто подтвердил мои мысли (у меня есть табличка в Excel, если что).
Striker написав:526 Транзакції (Domestic) з оплати товарів та послуг ПК VISA через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від 18.05.2020 UA DN-SK LIQPAY*SUSHI FAMILY
В поле "Кэшбэк" стоит 0, это значит покупка прошла без кэшбэка?
Нет, кешбэк у Форварда в выписке не отображается, так что 0 ничего не значит.
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