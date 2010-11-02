Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 07:23
cohan написав:
уже нету,
впечатление что в выписке было.. так как даже по коко-дебет было, но сейчас нету
все что осталось - в телеграме минимальный платеж (опять же, не уверен, работает ли, я пополнил карту после РД, и сейчас телеграм пишет "ноль", но в позапрошлом месяце таки писал сумму)
ПРАВИЛЬНО!
Было раньше. У меня сохранились старые выписки (чисто случайно), там было.
А сейчас нет, потому я и спрашиваю: возможно, кто-то что-то знает.
Насчет "узнать на ГЛ". Звонил, узнал. Прошло.. минут 30-35 (более тормознутой поддержки я не встречал, а я общаюсь с поддержками 25 банков).
В итоге сумму назвал без копеек (я так понимаю, округлил?), но спасибо и за то. Просто подтвердил мои мысли (у меня есть табличка в Excel, если что).
Искатель
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:12
Striker написав:
Тут кэшбэк начисляют только за операции от 100 грн?
Ні, сума не важлива. Це тільки якщо ви отримали КоКо кредитку то зробивши першу операцію від 100 грн отримаєте 100 грн кешбеку (одноразово).
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
3% кешбек за комуналку -
https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:15
526 Транзакції
(Domestic) з оплати товарів та послуг ПК VISA через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від 18.05.2020 UA DN-SK LIQPAY*SUSHI FAMILY В поле "Кэшбэк" стоит 0, это значит покупка прошла без кэшбэка?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д. Регистрируйся по ссылке: https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:24
miltador Окей, дякую.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д. Регистрируйся по ссылке: https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:24
Striker написав:
526 Транзакції
(Domestic) з оплати
товарів та послуг ПК
VISA через
торг.мережу інш.Банку
зг.звіту від 18.05.2020
UA DN-SK
LIQPAY*SUSHI FAMILY
В поле "Кэшбэк" стоит 0, это значит покупка прошла без кэшбэка?
Нет, кешбэк у Форварда в выписке не отображается, так что 0 ничего не значит.
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за регистрацию и оплату на Easypay https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн
ingtrans
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:30
ingtrans Это радует. Совершил первую покупку онлайн с вводом cvv через ipay, чтобы и кэшбэк 7% получить в кафе и ресторанах, и 80 грн за первую безналичную покупку.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д. Регистрируйся по ссылке: https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:35
подскажите, если в интернетбанке форвард делать перевод средств с дебет коко на приват кдв, как быстро перевод и сколько будет вся комиссия?
19yuriy91
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:48
19yuriy91 написав:
подскажите, если в интернетбанке форвард делать перевод средств с дебет коко на приват кдв, как быстро перевод и сколько будет вся комиссия?
0,5% комиссии будет от Привата (нецелевие средства). Зайдет моментально.
jay2004
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:44
19yuriy91 Заводите на Универсальную. Никаких комиссий не будет.
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:08
jay2004 написав: 19yuriy91 написав:
подскажите, если в интернетбанке форвард делать перевод средств с дебет коко на приват кдв, как быстро перевод и сколько будет вся комиссия?
0,5% комиссии будет от Привата (нецелевие средства). Зайдет моментально.
я в прошлом месяце пару часов ждал...
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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