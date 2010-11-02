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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4053405440554056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42

скунс, сволочь... дал вытянуть с Чёрной Цыпы только один перевод 14999... Остальные не выпустил. Гарячка говорит - технический сбой, попробуйте позже. Ага, папизже уже и курс стал другим. сцуки...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:44

swan forever как тянули?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:46

Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой произойдет и будет ли надбавка +1%?
anikola13
 
Повідомлень: 815
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Подякував: 89 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 4053405440554056
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