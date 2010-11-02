Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42

скунс, сволочь... дал вытянуть с Чёрной Цыпы только один перевод 14999... Остальные не выпустил. Гарячка говорит - технический сбой, попробуйте позже. Ага, папизже уже и курс стал другим. сцуки...

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.