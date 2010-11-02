|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42
скунс, сволочь... дал вытянуть с Чёрной Цыпы только один перевод 14999... Остальные не выпустил. Гарячка говорит - технический сбой, попробуйте позже. Ага, папизже уже и курс стал другим. сцуки...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:44
swan forever как тянули?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:46
Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой произойдет и будет ли надбавка +1%?
|