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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42
скунс, сволочь... дал вытянуть с Чёрной Цыпы только один перевод 14999... Остальные не выпустил. Гарячка говорит - технический сбой, попробуйте позже. Ага, папизже уже и курс стал другим. сцуки...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:44
swan forever как тянули?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:46
Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой произойдет и будет ли надбавка +1%?
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anikola13
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:04
Ех, дойшла черга до ощадніка... похудав до 9% бідняжка
Зміни до Тарифу «Нарахування процентів на залишок по рахунку в
національній валюті» за продуктом «Ощадний рахунок для
фізичних осіб» з 19.05.2020 рокуhttps://www.forward-bank.com/press-cent ... hnikh-osb/
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greenozon
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:05
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... 1_1205.pdf
anikola13 написав:
Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой
Поточні депо-ставки в ІБ банку http://prntscr.com/skkazg
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greenozon
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:20
Дякую. А +1% до ставок за лонгацію немає? Сьогодні телефонували з відділення та нагадували, що закінчується депо і при лонгації +1%. Ось і поточнюю.
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anikola13
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:23
omb написав:swan forever
как тянули?
От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:29
swan forever написав: omb написав:swan forever
как тянули?
От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
Это Шапито спасибо скажите, эт он дурачится с переводами
Толкайте на Шапитошную Уни-дебетку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:32
swan forever написав: omb написав:swan forever
как тянули?
От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
это кто берет комис,если толкать на Братков? Или это по КДВ сейчас не берут 0,5 за зачисление своим сервисом?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:56
swan forever написав: omb написав:swan forever
как тянули?
От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
на них уже были жалобы на форуме
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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