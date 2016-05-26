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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4054405540564057>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42

скунс, сволочь... дал вытянуть с Чёрной Цыпы только один перевод 14999... Остальные не выпустил. Гарячка говорит - технический сбой, попробуйте позже. Ага, папизже уже и курс стал другим. сцуки...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:44

swan forever как тянули?
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:46

Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой произойдет и будет ли надбавка +1%?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:04

Ех, дойшла черга до ощадніка... похудав до 9% бідняжка

Зміни до Тарифу «Нарахування процентів на залишок по рахунку в
національній валюті» за продуктом «Ощадний рахунок для
фізичних осіб» з 19.05.2020 року

https://www.forward-bank.com/press-cent ... hnikh-osb/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anikola13 написав:Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой


https://www.forward-bank.com/deposits/d ... 1_1205.pdf

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:20

  greenozon написав:
  anikola13 написав:Заканчивается депозит "Крок назустріч стандарт++++" завтра. Срок 734 дня. Открыт был через интернет-банкинг. Как пройдет пролонгация? С какой ставкой


https://www.forward-bank.com/deposits/d ... 1_1205.pdf

Поточні депо-ставки в ІБ банку http://prntscr.com/skkazg

Дякую. А +1% до ставок за лонгацію немає? Сьогодні телефонували з відділення та нагадували, що закінчується депо і при лонгації +1%. Ось і поточнюю.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:23

  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:29

  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.

Это Шапито спасибо скажите, эт он дурачится с переводами
Толкайте на Шапитошную Уни-дебетку
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:32

  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.

это кто берет комис,если толкать на Братков? Или это по КДВ сейчас не берут 0,5 за зачисление своим сервисом?
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:56

  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
на них уже были жалобы на форуме
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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