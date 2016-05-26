карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:30
карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:31
имею тока Зеленуху. Дебетку сдал, как отягощающую
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:38
swan forever
Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:45
С меня сняли в феврале. Смысла врать нет. На горячке объяснили, шо так и должно быть.
В тарифах так и есть, если не изменяет память.
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пардон, ошибся. Это с Зеленухи комис берут.
Холера, лажанулся днём.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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