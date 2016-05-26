Додано: Сер 20 тра, 2020 22:38

swan forever

Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть

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