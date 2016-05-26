RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4054405540564057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:30

  velvet написав:
  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.

это кто берет комис,если толкать на Братков? Или это по КДВ сейчас не берут 0,5 за зачисление своим сервисом?

карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 805
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:31

  clientage написав:
  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.

Это Шапито спасибо скажите, эт он дурачится с переводами
Толкайте на Шапитошную Уни-дебетку

имею тока Зеленуху. Дебетку сдал, как отягощающую
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 805
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:38

swan forever
Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2687
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:45

  velvet написав:swan forever
Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть

С меня сняли в феврале. Смысла врать нет. На горячке объяснили, шо так и должно быть.
В тарифах так и есть, если не изменяет память.
____________________
пардон, ошибся. Это с Зеленухи комис берут.
Холера, лажанулся днём.



Зображення
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 805
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4054405540564057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8582, 8583, 8584
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85836 10081517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 00:04
velvet
КРЕДИТВЕСТ БАНК 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:13
151 35144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 22:26
Ukrainian
ОТП БАНК 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6436 1450953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 20:08
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85836)
20.05.2020 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.