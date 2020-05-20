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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4055405640574058>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 452
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:30

  velvet написав:
  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.

это кто берет комис,если толкать на Братков? Или это по КДВ сейчас не берут 0,5 за зачисление своим сервисом?

карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:31

  clientage написав:
  swan forever написав:
  omb написав:swan forever как тянули?

От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.

Это Шапито спасибо скажите, эт он дурачится с переводами
Толкайте на Шапитошную Уни-дебетку

имею тока Зеленуху. Дебетку сдал, как отягощающую
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:38

swan forever
Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:45

  velvet написав:swan forever
Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть

С меня сняли в феврале. Смысла врать нет. На горячке объяснили, шо так и должно быть.
В тарифах так и есть, если не изменяет память.
____________________
пардон, ошибся. Это с Зеленухи комис берут.
Холера, лажанулся днём.



Зображення
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скажіть, а це нормально, що карту коко-дебіт активують вже тиждень? ))
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:29

  swan forever написав:карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
пополнял моно, форвардом - никаких комиссий не было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:55

  any4key написав:Скажіть, а це нормально, що карту коко-дебіт активують вже тиждень? ))

Ненормально, на гарячу лінію дзвонили?
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:21

  miltador написав:
  any4key написав:Скажіть, а це нормально, що карту коко-дебіт активують вже тиждень? ))

Ненормально, на гарячу лінію дзвонили?

Дзвонив, кажуть подали заявку на можливість активації, чекайте дзвінка ..
Кажу, я швидше рахунок закрию, чим вони карту активують))
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:33

any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  any4key написав:Дзвонив, кажуть подали заявку на можливість активації, чекайте дзвінка ..
Кажу, я швидше рахунок закрию, чим вони карту активують))

Я дней 4-5 ждал пока стала доступна активация, правда первые 2 были выходными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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