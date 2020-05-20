Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:30
velvet написав: swan forever написав: omb написав: swan forever
как тянули?
От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
это кто берет комис,если толкать на Братков? Или это по КДВ сейчас не берут 0,5 за зачисление своим сервисом?
карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:31
clientage написав: swan forever написав: omb написав: swan forever
как тянули?
От Братков - там курс был хороший. Если ими тянуть, то без комиса; если к ни толкать, то комис.
Это Шапито спасибо скажите, эт он дурачится с переводами
Толкайте на Шапитошную Уни-дебетку
имею тока Зеленуху. Дебетку сдал, как отягощающую
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:38
swan forever Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть
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velvet
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:45
velvet написав: swan forever
Я всё время гашу зеленую сервисом ПУМБа и никогда никаких 0,5 не было, да и не должно быть
С меня сняли в феврале. Смысла врать нет. На горячке объяснили, шо так и должно быть.
В тарифах так и есть, если не изменяет память.
____________________
пардон, ошибся. Это с Зеленухи комис берут.
Холера, лажанулся днём.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:21
Скажіть, а це нормально, що карту коко-дебіт активують вже тиждень? ))
any4key
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:29
swan forever написав:
карта зелена - если пополняешь чужим сервисом, то 0.5. проверено
пополнял моно, форвардом - никаких комиссий не было
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:55
any4key написав:
Скажіть, а це нормально, що карту коко-дебіт активують вже тиждень? ))
Ненормально, на гарячу лінію дзвонили?
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
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miltador
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:21
miltador написав: any4key написав:
Скажіть, а це нормально, що карту коко-дебіт активують вже тиждень? ))
Ненормально, на гарячу лінію дзвонили?
Дзвонив, кажуть подали заявку на можливість активації, чекайте дзвінка ..
Кажу, я швидше рахунок закрию, чим вони карту активують))
any4key
Повідомлень: 42
З нами з: 05.06.14
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:33
any4key Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.
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Striker
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:36
any4key написав:
Дзвонив, кажуть подали заявку на можливість активації, чекайте дзвінка ..
Кажу, я швидше рахунок закрию, чим вони карту активують))
Я дней 4-5 ждал пока стала доступна активация, правда первые 2 были выходными.
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за регистрацию и оплату на Easypay https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн
ingtrans
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