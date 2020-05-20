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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:43
Striker написав:any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.
Кажуть технічна помилка, чекайти дзвінка, коли той буде дзвінок - невідомо.
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any4key
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:47
any4key курьером получали? потому что в отделении все сразу делается
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omb
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:52
omb написав:
потому что в отделении все сразу делается
Вот не всегда. Я в отделении в пятницу делал, но сказали звонить с понедельника по телефону. В итоге только, кажется, в среду получилось активировать, а до того говорили, что еще активировать нельзя, нужно ждать. Возможно, в моем случае это из-за того, что я ФОП.
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ingtrans
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:55
omb написав:any4key
курьером получали? потому что в отделении все сразу делается
Да,курьером. У нас нету отделения.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:59
any4key написав: Striker написав:any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.
Кажуть технічна помилка, чекайти дзвінка, коли той буде дзвінок - невідомо.
у меня так было, через 5 минут активировалось, я ещё раз звонил.
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vitaliian
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:04
ingtrans написав:
Возможно, в моем случае это из-за того, что я ФОП.
Да, фопы всегда пару дней ждут, пока на них настучат в налоговую
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:17
vitaliian написав: any4key написав: Striker написав:any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.
Кажуть технічна помилка, чекайти дзвінка, коли той буде дзвінок - невідомо.
у меня так было, через 5 минут активировалось, я ещё раз звонил.
Да вже три дня дзвоню, одна і та сама відповідь.
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any4key
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:25
any4key
Я бы на Вашем месте просто подождал. Может завтра или в понедельник ещё раз попробуйте активировать.
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Striker
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:26
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Water
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