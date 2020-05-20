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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4055405640574058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:43

  Striker написав:any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.

Кажуть технічна помилка, чекайти дзвінка, коли той буде дзвінок - невідомо.
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:47

any4key курьером получали? потому что в отделении все сразу делается
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:потому что в отделении все сразу делается

Вот не всегда. Я в отделении в пятницу делал, но сказали звонить с понедельника по телефону. В итоге только, кажется, в среду получилось активировать, а до того говорили, что еще активировать нельзя, нужно ждать. Возможно, в моем случае это из-за того, что я ФОП.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:55

  omb написав:any4key курьером получали? потому что в отделении все сразу делается

Да,курьером. У нас нету отделения.
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:59

  any4key написав:
  Striker написав:any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.

Кажуть технічна помилка, чекайти дзвінка, коли той буде дзвінок - невідомо.

у меня так было, через 5 минут активировалось, я ещё раз звонил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:04

  ingtrans написав:Возможно, в моем случае это из-за того, что я ФОП.

Да, фопы всегда пару дней ждут, пока на них настучат в налоговую
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:17

  vitaliian написав:
  any4key написав:
  Striker написав:any4key
Странно, я звонил по номеру, по которому активируют карты, весь процесс занимал не более 5 минут.

Кажуть технічна помилка, чекайти дзвінка, коли той буде дзвінок - невідомо.

у меня так было, через 5 минут активировалось, я ещё раз звонил.

Да вже три дня дзвоню, одна і та сама відповідь.
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:25

any4key
Я бы на Вашем месте просто подождал. Может завтра или в понедельник ещё раз попробуйте активировать.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:26

звонок- кредит наличными

Токашо позвонили 0442517340 кредит наличными без комиссий, первых 2 месяца без %. Если без страховки,то льготный период 30 дней. Болееподробноможетеузнатьуменеждерабанкавашегоотделения.
Чтобы зря не мотаться в отделение, скажите, действительно кредит без %, т.е. 0?
А то сразу мысль, взять штук 100 и положить на Коко дебет.
Water
 
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