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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:55
Там перший місяць на халяву.
Але плату за видачу слід тільки уточнити.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прошу тут допомоги в знаючих, бо з гарячки ніякої користі.
Ситуація наступна: робив з додатку переказ на картку іншого банку, прийшов пуш, що залишок по рахунку зменшився на відповідну суму. Але приймаючий банк завернув переказ назад, відповідно досупний залишок в пуші збільшився(залишок по рахунку?), а ось доступний залишок по картці менший на суму переказу.
Як так може бути, глюк?
Раніше повернуті перекази оброблялись моментально, і залишки по рахунку і карті грали. Пройшло вже більше 8 годин.
Що робити? Чекати?
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:56
До того, как такие "завороты" начали проводиться онлайн, они проводись на след. раб. день около 11 часов дня. Может это Ваш случай
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:57
vitkos теребить горячую линию
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:00
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добре зачекаю до завтра.
Від гарячої лінії допомоги поки немає. Доречі, Форвард по зверненню клієнта надає номер заявки-звернення? Бо не хотіла ніяк дати, каже без номера?
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
В відділенні реєструє з номером і письмово відповідає. Тут все Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:59
безплатний сир тільки.. (самі знаєте де)
+50грн !
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