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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4057405840594060>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Water написав:кредит без %, т.е. 0?

маркетинговая замануха.
Страховка, оформление, ...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:55

  ukrprom2014 написав:
  Water написав:кредит без %, т.е. 0?

маркетинговая замануха.
Страховка, оформление, ...

Там перший місяць на халяву.
Але плату за видачу слід тільки уточнити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прошу тут допомоги в знаючих, бо з гарячки ніякої користі.

Ситуація наступна: робив з додатку переказ на картку іншого банку, прийшов пуш, що залишок по рахунку зменшився на відповідну суму. Але приймаючий банк завернув переказ назад, відповідно досупний залишок в пуші збільшився(залишок по рахунку?), а ось доступний залишок по картці менший на суму переказу.

Як так може бути, глюк?
Раніше повернуті перекази оброблялись моментально, і залишки по рахунку і карті грали. Пройшло вже більше 8 годин.
Що робити? Чекати?
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:56

  vitkos написав:Прошу тут допомоги в знаючих, бо з гарячки ніякої користі.

Ситуація наступна: робив з додатку переказ на картку іншого банку, прийшов пуш, що залишок по рахунку зменшився на відповідну суму. Але приймаючий банк завернув переказ назад, відповідно досупний залишок в пуші збільшився(залишок по рахунку?), а ось доступний залишок по картці менший на суму переказу.

Як так може бути, глюк?
Раніше повернуті перекази оброблялись моментально, і залишки по рахунку і карті грали. Пройшло вже більше 8 годин.
Що робити? Чекати?

До того, как такие "завороты" начали проводиться онлайн, они проводись на след. раб. день около 11 часов дня. Может это Ваш случай
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:57

vitkos теребить горячую линию :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:00

  omb написав:vitkos теребить горячую линию :)

Чекати до завтра..
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:До того, как такие "завороты" начали проводиться онлайн, они проводись на след. раб. день около 11 часов дня. Может это Ваш случай

Добре зачекаю до завтра.

Від гарячої лінії допомоги поки немає. Доречі, Форвард по зверненню клієнта надає номер заявки-звернення? Бо не хотіла ніяк дати, каже без номера?
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitkos написав:Доречі, Форвард по зверненню клієнта надає номер заявки-звернення?

В відділенні реєструє з номером і письмово відповідає. Тут все Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:59

  ukrprom2014 написав:
  Water написав:кредит без %, т.е. 0?

маркетинговая замануха.
Страховка, оформление, ...


безплатний сир тільки.. (самі знаєте де)
:D
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:22

Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже?
В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть?
Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично :) Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь.
В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.
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