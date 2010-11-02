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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4057405840594060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:22

Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже?
В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть?
Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично :) Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь.
В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 11.02.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:22

  Tegularius написав:Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже?
В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть?
Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично :) Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь.
В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.

Есть такое дело и у меня. Также не могу подбить дебет с кредитом. Видимо эти нестыковки возникают за счет кешбек,которые не проходят как обычное погашение. Иных вариантов я не вижу больше.
У самого сумма трат к примеру 550 грн.,но мне колл-центр говорит,что нужно внести больше на 20грн. Откуда они берутся?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 454
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 4057405840594060
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