Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже?
В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть?
Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь.
В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.