Tegularius написав:Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже? В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть? Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь. В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.
Есть такое дело и у меня. Также не могу подбить дебет с кредитом. Видимо эти нестыковки возникают за счет кешбек,которые не проходят как обычное погашение. Иных вариантов я не вижу больше. У самого сумма трат к примеру 550 грн.,но мне колл-центр говорит,что нужно внести больше на 20грн. Откуда они берутся?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA написав:Есть такое дело и у меня. Также не могу подбить дебет с кредитом. Видимо эти нестыковки возникают за счет кешбек,которые не проходят как обычное погашение. Иных вариантов я не вижу больше. У самого сумма трат к примеру 550 грн.,но мне колл-центр говорит,что нужно внести больше на 20грн. Откуда они берутся?
Действительно. Кешбек прошел в выписке как "Часткове погашення по кредитному договору". И сумма нестыковки совсем другая.
Tegularius написав:Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже? В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть? Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь. В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.
Несколько страниц назад уже поднимал этот вопрос. Ответ: никак, нигде.