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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4057405840594060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:22

  Tegularius написав:Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже?
В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть?
Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично :) Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь.
В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.

Есть такое дело и у меня. Также не могу подбить дебет с кредитом. Видимо эти нестыковки возникают за счет кешбек,которые не проходят как обычное погашение. Иных вариантов я не вижу больше.
У самого сумма трат к примеру 550 грн.,но мне колл-центр говорит,что нужно внести больше на 20грн. Откуда они берутся?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:04

  _PORT_UA написав:Есть такое дело и у меня. Также не могу подбить дебет с кредитом. Видимо эти нестыковки возникают за счет кешбек,которые не проходят как обычное погашение. Иных вариантов я не вижу больше.
У самого сумма трат к примеру 550 грн.,но мне колл-центр говорит,что нужно внести больше на 20грн. Откуда они берутся?

Действительно. Кешбек прошел в выписке как "Часткове погашення по
кредитному договору". И сумма нестыковки совсем другая.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:05

  Tegularius написав:Хочу поинтересоваться у владельцев карт коко-кредит: где можно посмотреть информацию о задолженности, сроке ее погашения, обязательном платеже?
В интернет банке и в мобильном приложении ничего не вижу. Может, я не знаю, где смотреть?
Я могу просто заплатить сумму своих расходов по выписке, или разницу междумоим кредитным лимитом и балансом по карте. Это выглядит логично :) Но в прошлом месяцев оказалось, что я еще был должен банку 17,70 непонятно за что (из грейса не выходил, смс-банкинг отключил). Писал и звонил по этому поводу не горячую, не отвечают, морозятся или прерывается связь.
В этот раз сумма долга, озвученная горячей линией, оказалась выше положенной уже почти на 70 грн. Объяснить почему - не могут.

Несколько страниц назад уже поднимал этот вопрос.
Ответ: никак, нигде.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:07

Искатель
Горячка отвечает, у них все видно :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:19

ukrprom2014 в вопросе написано посмотреть, а не услышать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчорашня історія повернення переказу.
Було синхронізовано доступність залишку по картці з рахунком сьогодні зранку.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:05

omb
Не придирайтесь к словам, ведь суть вопроса - как "узнать".
Подразумевая "узнать" автор применил термин "посмотреть".
Если я не прав, пусть автор поправит :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1561
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:12

ну тогда и
сходить в отд. проканает :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:59

v57 и сьездить :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 08.04.14
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  #<1 ... 4057405840594060
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