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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4058405940604061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:44

keep да, многие жаловались, но их можно и обмануть, они никак не проверят :), только дать телефон знакомого, чтобы он подтвердил что вы работаете на какой-то реальной фирме(они будут искать в реестре предприятий)
Востаннє редагувалось omb в П'ят 22 тра, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46

  ukrprom2014 написав:Искатель
Горячка отвечает, у них все видно :)

Верить горячке - себе дороже. Из всех каналов связи, это самый бесполезный. Я тоже еще в прошлом году озадачился вопросом, как узнавать сумму погашения в льготном периоде? Оказалось, что по моей карте Изипей корректной информации нет ни в Forward online, ни в поддержке, ни в ежемесячной выписке, присылаемой раньше на почту, а сейчас в смс. Из-за этого пару раз выпадал из грейса. В итоге, нашел для себя такой способ: отправляю письменный запрос в поддержку (через Forward online - Связь с банком – Задать вопрос) с вопросом: какую сумму я должен внести до ближайшей расчетной даты по кредитной карте хххх согласно договора хххх, чтобы выполнить условия льготного периода? И в течении дня получаю ответ на электронку.
Bosstone
 
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  #<1 ... 4058405940604061
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