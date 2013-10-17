|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:44
keep
да, многие жаловались, но их можно и обмануть, они никак не проверят
, только дать телефон знакомого, чтобы он подтвердил что вы работаете на какой-то реальной фирме(они будут искать в реестре предприятий)
Востаннє редагувалось omb
в П'ят 22 тра, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46
ukrprom2014 написав:Искатель
Горячка отвечает, у них все видно
Верить горячке - себе дороже. Из всех каналов связи, это самый бесполезный. Я тоже еще в прошлом году озадачился вопросом, как узнавать сумму погашения в льготном периоде? Оказалось, что по моей карте Изипей корректной информации нет ни в Forward online, ни в поддержке, ни в ежемесячной выписке, присылаемой раньше на почту, а сейчас в смс. Из-за этого пару раз выпадал из грейса. В итоге, нашел для себя такой способ: отправляю письменный запрос в поддержку (через Forward online - Связь с банком – Задать вопрос) с вопросом: какую сумму я должен внести до ближайшей расчетной даты по кредитной карте хххх согласно договора хххх, чтобы выполнить условия льготного периода? И в течении дня получаю ответ на электронку.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1420
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85915
|10088064
|
|
|16188
|2251115
|
П'ят 22 тра, 2020 17:07
V2
|
|437
|70298
|
|