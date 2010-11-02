Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:33

Bosstone

Еще проще смотреть сумму задолженности на последний день месяца.

Чтоб не спонсировать банку, ее надо отдать на РД-1.

Поделив сумму на 20 - получим мин. платеж.