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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:44
keep да, многие жаловались, но их можно и обмануть, они никак не проверят , только дать телефон знакомого, чтобы он подтвердил что вы работаете на какой-то реальной фирме(они будут искать в реестре предприятий)
Востаннє редагувалось omb в П'ят 22 тра, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46
Верить горячке - себе дороже. Из всех каналов связи, это самый бесполезный. Я тоже еще в прошлом году озадачился вопросом, как узнавать сумму погашения в льготном периоде? Оказалось, что по моей карте Изипей корректной информации нет ни в Forward online, ни в поддержке, ни в ежемесячной выписке, присылаемой раньше на почту, а сейчас в смс. Из-за этого пару раз выпадал из грейса. В итоге, нашел для себя такой способ: отправляю письменный запрос в поддержку (через Forward online - Связь с банком – Задать вопрос) с вопросом: какую сумму я должен внести до ближайшей расчетной даты по кредитной карте хххх согласно договора хххх, чтобы выполнить условия льготного периода? И в течении дня получаю ответ на электронку.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:33
Bosstone
Еще проще смотреть сумму задолженности на последний день месяца.
Чтоб не спонсировать банку, ее надо отдать на РД-1.
Поделив сумму на 20 - получим мин. платеж.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:05
ukrprom2014
У моей карты есть еще абонплата 0,5 % от суммы долга на РД, которую можно избежать только пользуясь 30 дн. грейсом. Да и полагаться на свои расчеты не так надежно, как на конкретную цифру из официального ответа, на которую можно сослаться в случае чего.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:06
В щомісячній виписці на мило зажди по Ізі правильна інформація в мене.
не варто тут гаситися в останній день, бо кошти враховують станом на ранок, а не кінець дня. і відповідно коміс
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:38
что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды
горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:02
Пару годин тому без проблем
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:14
Конкорд больше 30к в день по р2р не выпускает
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:34
тоже звонили с предложением 50ти тыщ наличкой...
какую извлечь пользу так и не надумал. теперь размышляю - в чём подвох?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:04
да там 600 грн
странно
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