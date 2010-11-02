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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4058405940604061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:44

keep да, многие жаловались, но их можно и обмануть, они никак не проверят :), только дать телефон знакомого, чтобы он подтвердил что вы работаете на какой-то реальной фирме(они будут искать в реестре предприятий)
Востаннє редагувалось omb в П'ят 22 тра, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46

  ukrprom2014 написав:Искатель
Горячка отвечает, у них все видно :)

Верить горячке - себе дороже. Из всех каналов связи, это самый бесполезный. Я тоже еще в прошлом году озадачился вопросом, как узнавать сумму погашения в льготном периоде? Оказалось, что по моей карте Изипей корректной информации нет ни в Forward online, ни в поддержке, ни в ежемесячной выписке, присылаемой раньше на почту, а сейчас в смс. Из-за этого пару раз выпадал из грейса. В итоге, нашел для себя такой способ: отправляю письменный запрос в поддержку (через Forward online - Связь с банком – Задать вопрос) с вопросом: какую сумму я должен внести до ближайшей расчетной даты по кредитной карте хххх согласно договора хххх, чтобы выполнить условия льготного периода? И в течении дня получаю ответ на электронку.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:33

Bosstone
Еще проще смотреть сумму задолженности на последний день месяца.
Чтоб не спонсировать банку, ее надо отдать на РД-1.
Поделив сумму на 20 - получим мин. платеж.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:05

ukrprom2014
У моей карты есть еще абонплата 0,5 % от суммы долга на РД, которую можно избежать только пользуясь 30 дн. грейсом. Да и полагаться на свои расчеты не так надежно, как на конкретную цифру из официального ответа, на которую можно сослаться в случае чего.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:06

  Bosstone написав:
  ukrprom2014 написав:Искатель
Горячка отвечает, у них все видно :)

Верить горячке - себе дороже. Из всех каналов связи, это самый бесполезный. Я тоже еще в прошлом году озадачился вопросом, как узнавать сумму погашения в льготном периоде? Оказалось, что по моей карте Изипей корректной информации нет ни в Forward online, ни в поддержке, ни в ежемесячной выписке, присылаемой раньше на почту, а сейчас в смс. Из-за этого пару раз выпадал из грейса. В итоге, нашел для себя такой способ: отправляю письменный запрос в поддержку (через Forward online - Связь с банком – Задать вопрос) с вопросом: какую сумму я должен внести до ближайшей расчетной даты по кредитной карте хххх согласно договора хххх, чтобы выполнить условия льготного периода? И в течении дня получаю ответ на электронку.

В щомісячній виписці на мило зажди по Ізі правильна інформація в мене.
не варто тут гаситися в останній день, бо кошти враховують станом на ранок, а не кінець дня. і відповідно коміс
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:38

что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:02

  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд


Пару годин тому без проблем
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:14

  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд

Конкорд больше 30к в день по р2р не выпускает
    +50 грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:34

тоже звонили с предложением 50ти тыщ наличкой...
какую извлечь пользу так и не надумал. теперь размышляю - в чём подвох?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:04

  vollena71 написав:
  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд

Конкорд больше 30к в день по р2р не выпускает


да там 600 грн
странно
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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