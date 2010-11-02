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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 06:09
ukrprom2014 написав:omb
Не придирайтесь к словам, ведь суть вопроса - как "узнать".
Подразумевая "узнать" автор применил термин "посмотреть".
Если я не прав, пусть автор поправит
На самом деле интересно именно "посмотреть", а не "узнать по телефону".
Последний раз, когда я к ним звонил, это опять растянулось минут на 20, плюс парень-консультант назвал сумму округленную до целой гривны. Вот я теперь сижу и думаю: это проценты за пользование какие-то набежали или просто округлил?
Как Вам такое?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 06:12
wolt450 написав:
В щомісячній виписці на мило зажди по Ізі правильна інформація в мене.
не варто тут гаситися в останній день, бо кошти враховують станом на ранок, а не кінець дня. і відповідно коміс
А можно с этого места чуть подробнее?
Это какая "щомісячна виписка", та, за которую они 17 грн хотят?
Или есть что-то бесплатное?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:02
emeta написав: vollena71 написав: emeta написав:
что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды
горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд
Конкорд больше 30к в день по р2р не выпускает
да там 600 грн
странно
Конкорд может залочить и просто так, вы туда звонили?
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