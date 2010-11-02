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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4059406040614062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 06:09

  ukrprom2014 написав:omb
Не придирайтесь к словам, ведь суть вопроса - как "узнать".
Подразумевая "узнать" автор применил термин "посмотреть".
Если я не прав, пусть автор поправит :)

На самом деле интересно именно "посмотреть", а не "узнать по телефону".
Последний раз, когда я к ним звонил, это опять растянулось минут на 20, плюс парень-консультант назвал сумму округленную до целой гривны. Вот я теперь сижу и думаю: это проценты за пользование какие-то набежали или просто округлил?
Как Вам такое?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 06:12

  wolt450 написав:В щомісячній виписці на мило зажди по Ізі правильна інформація в мене.
не варто тут гаситися в останній день, бо кошти враховують станом на ранок, а не кінець дня. і відповідно коміс

А можно с этого места чуть подробнее?
Это какая "щомісячна виписка", та, за которую они 17 грн хотят?
Или есть что-то бесплатное?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:02

  emeta написав:
  vollena71 написав:
  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд

Конкорд больше 30к в день по р2р не выпускает


да там 600 грн
странно

Конкорд может залочить и просто так, вы туда звонили?
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  #<1 ... 4059406040614062
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