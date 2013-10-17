ukrprom2014 написав:omb Не придирайтесь к словам, ведь суть вопроса - как "узнать". Подразумевая "узнать" автор применил термин "посмотреть". Если я не прав, пусть автор поправит
На самом деле интересно именно "посмотреть", а не "узнать по телефону". Последний раз, когда я к ним звонил, это опять растянулось минут на 20, плюс парень-консультант назвал сумму округленную до целой гривны. Вот я теперь сижу и думаю: это проценты за пользование какие-то набежали или просто округлил? Как Вам такое?
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Підкажіть,а як саме йде нарахування відсотків по депо з щомісячною виплатою... начебто депо відкрите 20 числа... сьогодні вже 23,а % ще навіть не капнули...в попередніх місяцях по виписці теж звернув увагу що нарахування відбували 22-24?...ЧОМУ ТАК?