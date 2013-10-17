ukrprom2014 написав:omb Не придирайтесь к словам, ведь суть вопроса - как "узнать". Подразумевая "узнать" автор применил термин "посмотреть". Если я не прав, пусть автор поправит
На самом деле интересно именно "посмотреть", а не "узнать по телефону". Последний раз, когда я к ним звонил, это опять растянулось минут на 20, плюс парень-консультант назвал сумму округленную до целой гривны. Вот я теперь сижу и думаю: это проценты за пользование какие-то набежали или просто округлил? Как Вам такое?
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Підкажіть,а як саме йде нарахування відсотків по депо з щомісячною виплатою... начебто депо відкрите 20 числа... сьогодні вже 23,а % ще навіть не капнули...в попередніх місяцях по виписці теж звернув увагу що нарахування відбували 22-24?...ЧОМУ ТАК?
В ветке Альфа-банка описывал историю о переводах из Форварда в Альфу, хочу еще кое-что добавить, но т.к. речь будет уже о Форварде, то пишу здесь. Когда за целый день деньги до Альфы так и не дошли, решил позвонить в Форвард, проверить, ушли ли деньги вообще. Описываю консультанту ситуацию, он поверяет и выдает, мол, да, ваш перевод поступил. Отвечаю, мол, как это поступил, когда я его отправлял, а не получал. Проверяет еще раз. На этот раз выдает еще лучше: вижу, что ваш платеж вернулся. Офигеть! Все реквизиты заполнены правильно. С чего вдруг вернулся, спрашиваю. Тот ничего толком ответить не может, советует еще карту получателя проверить. Только закончил разгоаор, эти переводы наконец-то таки приходят в Альфу. И тут возникает вопрос: как он (консультант) мог увидеть, что платеж вернулся, если через пару минут платеж поступил на счет в Альфе? Что за бардак?!
candidat написав:И тут возникает вопрос: как он (консультант) мог увидеть, что платеж вернулся, если через пару минут платеж поступил на счет в Альфе? Что за бардак?!
Работникам КЦ главное что бы вы от них отстали со своими вопросами. Так как там в основном работают люди слабо понимающие о чем их спрашивают, они начинают просто перебирать возможные ответы в надежде что какой-то из них вас удовлетворит. ))