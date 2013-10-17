Додано: Нед 24 тра, 2020 08:17

В ветке Альфа-банка описывал историю о переводах из Форварда в Альфу, хочу еще кое-что добавить, но т.к. речь будет уже о Форварде, то пишу здесь.

Когда за целый день деньги до Альфы так и не дошли, решил позвонить в Форвард, проверить, ушли ли деньги вообще. Описываю консультанту ситуацию, он поверяет и выдает, мол, да, ваш перевод поступил. Отвечаю, мол, как это поступил, когда я его отправлял, а не получал. Проверяет еще раз. На этот раз выдает еще лучше: вижу, что ваш платеж вернулся.

Офигеть! Все реквизиты заполнены правильно. С чего вдруг вернулся, спрашиваю. Тот ничего толком ответить не может, советует еще карту получателя проверить.

Только закончил разгоаор, эти переводы наконец-то таки приходят в Альфу.

И тут возникает вопрос: как он (консультант) мог увидеть, что платеж вернулся, если через пару минут платеж поступил на счет в Альфе? Что за бардак?!