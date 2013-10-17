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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4059406040614062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 06:09

  ukrprom2014 написав:omb
Не придирайтесь к словам, ведь суть вопроса - как "узнать".
Подразумевая "узнать" автор применил термин "посмотреть".
Если я не прав, пусть автор поправит :)

На самом деле интересно именно "посмотреть", а не "узнать по телефону".
Последний раз, когда я к ним звонил, это опять растянулось минут на 20, плюс парень-консультант назвал сумму округленную до целой гривны. Вот я теперь сижу и думаю: это проценты за пользование какие-то набежали или просто округлил?
Как Вам такое?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 06:12

  wolt450 написав:В щомісячній виписці на мило зажди по Ізі правильна інформація в мене.
не варто тут гаситися в останній день, бо кошти враховують станом на ранок, а не кінець дня. і відповідно коміс

А можно с этого места чуть подробнее?
Это какая "щомісячна виписка", та, за которую они 17 грн хотят?
Или есть что-то бесплатное?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:02

  emeta написав:
  vollena71 написав:
  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд

Конкорд больше 30к в день по р2р не выпускает


да там 600 грн
странно

Конкорд может залочить и просто так, вы туда звонили?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:10

  Искатель написав:
  wolt450 написав:В щомісячній виписці на мило зажди по Ізі правильна інформація в мене.
не варто тут гаситися в останній день, бо кошти враховують станом на ранок, а не кінець дня. і відповідно коміс

А можно с этого места чуть подробнее?
Это какая "щомісячна виписка", та, за которую они 17 грн хотят?
Или есть что-то бесплатное?

Безкоштовно
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

keep написав:при оформлении коко-дебетки потребовали официального трудоустройства - это политика банка или я что-то не понял?
Вони там чьокнулись. Покажіть їм як працюють інші банки
https://youtu.be/te3LMjZoEFA
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2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:51

  2XL написав:
keep написав:при оформлении коко-дебетки потребовали официального трудоустройства - это политика банка или я что-то не понял?
Вони там чьокнулись. Покажіть їм як працюють інші банки
https://youtu.be/te3LMjZoEFA

Жовтий з чорним пластиком перепутали. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть,а як саме йде нарахування відсотків по депо з щомісячною виплатою... начебто депо відкрите 20 числа... сьогодні вже 23,а % ще навіть не капнули...в попередніх місяцях по виписці теж звернув увагу що нарахування відбували 22-24?...ЧОМУ ТАК?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:07

Если день выплаты процентов выпадает на выходной, то выплачивают в следующий будний.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:17

В ветке Альфа-банка описывал историю о переводах из Форварда в Альфу, хочу еще кое-что добавить, но т.к. речь будет уже о Форварде, то пишу здесь.
Когда за целый день деньги до Альфы так и не дошли, решил позвонить в Форвард, проверить, ушли ли деньги вообще. Описываю консультанту ситуацию, он поверяет и выдает, мол, да, ваш перевод поступил. Отвечаю, мол, как это поступил, когда я его отправлял, а не получал. Проверяет еще раз. На этот раз выдает еще лучше: вижу, что ваш платеж вернулся.
Офигеть! Все реквизиты заполнены правильно. С чего вдруг вернулся, спрашиваю. Тот ничего толком ответить не может, советует еще карту получателя проверить.
Только закончил разгоаор, эти переводы наконец-то таки приходят в Альфу.
И тут возникает вопрос: как он (консультант) мог увидеть, что платеж вернулся, если через пару минут платеж поступил на счет в Альфе? Что за бардак?!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat написав:И тут возникает вопрос: как он (консультант) мог увидеть, что платеж вернулся, если через пару минут платеж поступил на счет в Альфе? Что за бардак?!


Работникам КЦ главное что бы вы от них отстали со своими вопросами.
Так как там в основном работают люди слабо понимающие о чем их спрашивают, они начинают просто перебирать возможные ответы в надежде что какой-то из них вас удовлетворит. ))
Aps
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